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2 часа назад

Названы продукты для восстановления печени

Диана Товсепова

Продукты, необходимые для восстановления печени, назвала врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев в интервью «Мосленте». По ее словам, это грецкие орехи, лук, чеснок, грейпфрут.

Названы продукты для восстановления печени
Фото: PxherePxhere

По словам врача, чтобы восстановить функции печени, следует включить в рацион грецкие орехи, чеснок, грейпфрут и лук.

От трех до пяти орехов в день диетолог рекомендует употреблять из-за содержащегося в них глутатиона, вещества, выделяемого самой печенью при ее нормальном функционировании.

«Если орган работает не в полную силу, то орехи помогут ему восстановить уровень этого важного антиоксиданта.», — объяснила врач.

Эта аминокислота также, по словам врача, помогает активизировать иммунные связи и нейтрализовать воздействие аммиака на организм.

А содержащийся в луке и чесноке аллицин выводит из печени токсины и обладает бактерицидным действием. Специалист объясняет, что лук и чеснок необходимо мелко нарезать, чтобы извлечь из продуктов максимальную пользу.

Грейпфрут же, как объяснила специалист, выводит из печени излишки жира.

Кроме того, отваренные альденте цветная капуста и брокколи выводят желчь, ускоряют обмен веществ, и улучшают общее состояние печени.

От вредного воздействия печень защитят черника, малина и клюква за счет большого количества антиоксидантов.

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