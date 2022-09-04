Врач рассказал, как подготовить организм к осени

Врач Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам, как подготовиться к осеннему похолоданию и избежать последствий акклиматизации.
По словам эксперта, крайне важно отрегулировать после сезона отпусков и летних каникул режим сна и бодрствования – спать осенью необходимо не менее семи часов.
Помимо этого врач подчеркнул важность вакцинации от сезонных инфекций и вирусов в качестве формирования специфического иммунитета. Неспецифический формируется как раз-таки благодаря здоровому режиму сна, правильному питанию, активному образу жизни и приему витаминов.
Чурадзе также посоветовал перед наступлением холодной погоды ежегодно проходить обширные медицинские обследования.
«Обязателен осмотр терапевта, определенные лабораторные исследования. Есть комплексы обследований, которые зависят от возраста и пола человека« – заключил доктор.
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