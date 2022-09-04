Врач рассказал, как подготовить организм к осени

Врач Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам, как подготовиться к осеннему похолоданию и избежать последствий акклиматизации.

По словам эксперта, крайне важно отрегулировать после сезона отпусков и летних каникул режим сна и бодрствования – спать осенью необходимо не менее семи часов.

Помимо этого врач подчеркнул важность вакцинации от сезонных инфекций и вирусов в качестве формирования специфического иммунитета. Неспецифический формируется как раз-таки благодаря здоровому режиму сна, правильному питанию, активному образу жизни и приему витаминов.

Чурадзе также посоветовал перед наступлением холодной погоды ежегодно проходить обширные медицинские обследования.