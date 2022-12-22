Гастроэнтеролог рассказала о вреде диет перед Новым годом

По словам медика, экспресс-диеты могут нанести вред здоровью, поскольку зачастую они состоят из жестких ограничений рациона:

"Во время экспресс-диет на фоне активации метаболизма происходят быстрая потеря жидкости и, как следствие, снижение веса, но при этом возникает риск различных проблем со здоровьем".

Врач отметила, что такие диеты могут быть чреваты сбоем в работе иммунной системы, активацией хронических заболеваний ЖКТ, проблемами с ногтями и волосами, а также нарушением менструального цикла у женщин.