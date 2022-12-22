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3 часа назад

Гастроэнтеролог Касимцева рассказала о вреде диет перед Новым годом

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Елена Касимцева в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, чем опасны предновогодние диеты.

Гастроэнтеролог рассказала о вреде диет перед Новым годом
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, экспресс-диеты могут нанести вред здоровью, поскольку зачастую они состоят из жестких ограничений рациона:

"Во время экспресс-диет на фоне активации метаболизма происходят быстрая потеря жидкости и, как следствие, снижение веса, но при этом возникает риск различных проблем со здоровьем".

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Врач отметила, что такие диеты могут быть чреваты сбоем в работе иммунной системы, активацией хронических заболеваний ЖКТ, проблемами с ногтями и волосами, а также нарушением менструального цикла у женщин.

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