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3 часа назад

Диетолог Гинзбург призвал не есть мясо во время простуды

Мария Каткова

Михаил Гинзбург, диетолог, рассказал, какие продукты запрещено употреблять при простуде. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог призвал не есть мясо во время простуды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, специалист посоветовал не употреблять мясные продукты. Он пояснил, что такая пища может быть тяжелой для переваривания, а во время болезни не стоит нагружать организм.

Также он призвал не употреблять охлажденные продукты, среди которых выделил мороженое и молоко. Эти продукты лишь усугубят течение простуды. Гинзбург посоветовал отказаться от сладостей.

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Диетолог назвала продукты, которые наиболее желательно употреблять в период болезни. В список вошли крупы, яйца, фрукты, овощи и ягоды. Также он заявил, что от простуды помогают морсы.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о трех волнах гриппа.

Новости,Михаил Гинзбург,
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