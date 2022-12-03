Диетолог призвал не есть мясо во время простуды

Михаил Гинзбург, диетолог, рассказал, какие продукты запрещено употреблять при простуде. Об этом сообщает "Москва 24".

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В первую очередь, специалист посоветовал не употреблять мясные продукты. Он пояснил, что такая пища может быть тяжелой для переваривания, а во время болезни не стоит нагружать организм.

Также он призвал не употреблять охлажденные продукты, среди которых выделил мороженое и молоко. Эти продукты лишь усугубят течение простуды. Гинзбург посоветовал отказаться от сладостей.

Диетолог назвала продукты, которые наиболее желательно употреблять в период болезни. В список вошли крупы, яйца, фрукты, овощи и ягоды. Также он заявил, что от простуды помогают морсы.