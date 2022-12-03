Россиян предупредили о трех волнах гриппа

Инфекционист и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил о том, что в этом сезоне в России будет три волны гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

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Специалист отметил, что сейчас в России идет первая волна заболеваемости гриппом. Вторую ожидают в середине января, а третья начнется в конце февраля.

Тимаков также добавил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости гриппом. Он должен пойти на спад через две или три недели. Однако не обнадежил, заявив, что невозможно спрогнозировать, насколько будут тяжелыми следующие волны.

Инфекционист пояснил, что к разным видам гриппа вырабатывается разный иммунитет, поэтому им можно болеть несколько раз подряд. Основной защитой он назвал вакцинацию.