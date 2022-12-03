Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
48 минут назад

Инфекционист Тимаков предупредил о трех волнах гриппа

Мария Каткова

Инфекционист и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил о том, что в этом сезоне в России будет три волны гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

Россиян предупредили о трех волнах гриппа
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист отметил, что сейчас в России идет первая волна заболеваемости гриппом. Вторую ожидают в середине января, а третья начнется в конце февраля.

Профессор рассказал, как защититься от менингита

Тимаков также добавил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости гриппом. Он должен пойти на спад через две или три недели. Однако не обнадежил, заявив, что невозможно спрогнозировать, насколько будут тяжелыми следующие волны.

Инфекционист пояснил, что к разным видам гриппа вырабатывается разный иммунитет, поэтому им можно болеть несколько раз подряд. Основной защитой он назвал вакцинацию.

Ранее сообщалось, сколько держится температура при гриппе штаммов А и Б и как ее сбить.

Новости,Евгений Тимаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители