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43 минуты назад

Профессор Никифоров рассказал, как защититься от менингита

Мира Маркина

Недавно стало известно о вспышке менингита среди сотрудников крупного российского маркетплейса. В РИАМО решили узнать у профессора РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимира Никифорова, как избежать заражения менингококковой инфекцией.

Профессор рассказал, как защититься от менингита
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист заявил, что не заболеть менингитом помогут ношение защитных масок и перчаток и гигиена рук, лица и тела. Также он рекомендовал чаще проводить влажную уборку дома.

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Позаботиться об иммунитете стоит и “изнутри” – полноценно питаться, не забывать об умеренных физических нагрузках, а также здоровом сне. Прием витаминных комплексов профессор назвал ненадежным способом защиты от менингита.

Поскольку существует прививка от менингококковой инфекции, можно сделать ее, если нет противопоказаний.

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