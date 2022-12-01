Врач раскрыл неожиданную опасность смартфона за обедом

Использовать какие-либо гаджеты в процессе приема пищи не стоит, убежден реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. В эфире программы “О самом главном” эксперт рассказал, почему стоит отложить телефон в сторону, пока вы едите.

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Эксперт отметил, что использование смартфона или планшета за едой значительно повышает риск переесть. Дело во внимании того, кто ест.

“Человек занят какими-то новостями, которые не всегда, кстати говоря, радостные, и он склонен эту тревогу заедать”, — подчеркнул Агапкин.

Фокус смещается с ощущения голода и сытости на посторонние раздражители. Как итог – человек съедает больше, чем хотел.

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