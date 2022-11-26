Пульмонолог развеял миф о пользе витамина С при простуде

Пульмонолог и терапевт Олег Абакумов призвал пациентов отказаться от употребления витамина С при простуде. Об этом сообщает "Мослента".

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Специалист отметил, что витамин действительно имеет противовоспалительное действие и помогает больному быть более бодрым. Это происходит из-за того, что полезный микроэлемент способствует выработке кортизола.

Тем не менее, пульмонолог призвал не употреблять витамин в таблетках дополнительно, так как это не имеет смысла. В кровь всасывается всего 100 миллиграмм, а все остальное выходит из организма.

Абакумов посоветовал употреблять продукты, содержащие витамин, в пищу, вместо БАДов. Так, он рекомендовал обратить внимание на шиповник, облепиху, капусту и яблоки.