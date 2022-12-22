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3 часа назад

В Госпитале для ветеранов войн раскрыли особую опасность гриппа для пожилых

Мира Маркина

Заведующая 14-м инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн Мария Лапшинова в беседе с изданием "Доктор Питер" объяснила, чем опасен грипп для пожилых людей.

"Из-за накопившихся хронический заболеваний, общей слабости, для многих грипп может быть смертельно опасным. Поэтому так важно людям в возрасте всеми силами стараться избегать заражения, а если оно произошло — не заниматься самолечением, – отметила эксперт".

Лапшинова также добавила, что, если у пожилого человека поднялась температура, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью:

"Физиологическая норма температуры несколько ниже у пожилых, и даже незначительное повышение может вызвать сильное ухудшение самочувствия".

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Медик также предостерегла от лечения народными методами. По словам врача, без согласования с врачом самолечение может нанести вред здоровью.

В заключение Лапшинова отметила, что, если после назначенной терапии симптомы не проходят более пяти дней, и вдобавок возникают новые, это может говорить о развитии осложнений.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что врач назвал самые полезные приправы для пожилых людей.

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