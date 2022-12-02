Нутрициолог назвала самые полезные для пожилых крупы

Нутрициолог Анастасия Дубицкая перечислила самые полезные для пожилых людей крупы. Ее слова цитирует издание "Москва 24".
Анастасия уверена, что людям зрелого возраста из всех возможных круп стоит отдавать предпочтение зеленой гречке и киноа.
Нутрициолог аргументирует такой выбор тем, что зеленая гречка максимально легко усваивается организмом, потому этот совет будет актуален не только для тех, кому больше 60 лет, но и для маленьких детей.
«А еще в ней много полезных веществ, микроэлементов, витаминов группы В, железа, магния, что очень важно для пожилого организма», – добавила Дубицкая.
Что касается киноа, то здесь эксперт отметила, что для пожилых лучшим вариантом будет белая крупа. Она является отличным источником омега жирных кислот.
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