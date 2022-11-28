Названы три самые полезные приправы для пожилых людей

Врач -диетолог Анжелика Дюваль назвала три самые полезные приправы для людей пожилого возраста. Об этом она рассказала Москве 24.
Диетолог рассказала, что для пожилых людей особенно полезен лавровый лист, потому как он помогает очистить накопившиеся в суставах соли.
По ее словам, настой лаврового листа используют курсом в несколько дней раз в полгода.
Диетолог объяснила, что соли, отложившиеся в суставах, постепенно их разрушают, лишая человека движения и снижая амплитуду. Лавровый лист в рационе поможет мягко очистить суставы.
Кроме того, по словам диетолога, еще одна полезная приправа - имбирь, потому как он содержит вещества, стимулирующие выработку желудочного сока. Кроме того, они улучшают пищеварение, что для пожилых людей особенно важно.
Дело в том, что органы пищеварения с возрастом изнашиваются и уже выделяют недостаточное количество сока. Поэтому остается много полупереваренной пищи, раздражающей кишечник.
По словам врача-диетолога, потребление имбиря помогает нормализовать процесс переваривания.
Еще один полезный продукт - куркума. Эта специя снимает воспаление. Врач советует использовать ее в приготовлении еды, сочетая с черным перцем. В таком случае она будет лучше всего усваиваться.
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