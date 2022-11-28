Названы три самые полезные приправы для пожилых людей

Врач -диетолог Анжелика Дюваль назвала три самые полезные приправы для людей пожилого возраста. Об этом она рассказала Москве 24.

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Диетолог рассказала, что для пожилых людей особенно полезен лавровый лист, потому как он помогает очистить накопившиеся в суставах соли.

По ее словам, настой лаврового листа используют курсом в несколько дней раз в полгода.

Диетолог объяснила, что соли, отложившиеся в суставах, постепенно их разрушают, лишая человека движения и снижая амплитуду. Лавровый лист в рационе поможет мягко очистить суставы.

Кроме того, по словам диетолога, еще одна полезная приправа - имбирь, потому как он содержит вещества, стимулирующие выработку желудочного сока. Кроме того, они улучшают пищеварение, что для пожилых людей особенно важно.

Дело в том, что органы пищеварения с возрастом изнашиваются и уже выделяют недостаточное количество сока. Поэтому остается много полупереваренной пищи, раздражающей кишечник.

По словам врача-диетолога, потребление имбиря помогает нормализовать процесс переваривания.

Еще один полезный продукт - куркума. Эта специя снимает воспаление. Врач советует использовать ее в приготовлении еды, сочетая с черным перцем. В таком случае она будет лучше всего усваиваться.