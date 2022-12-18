Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Мамаева рассказала, что делать, если температура не спадает

Мира Маркина

Врач-терапевт Ольга Мамаева рассказала, что делать, если долго не спадает температура тела при болезни. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Терапевт рассказала, что делать, если температура не спадает
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, необходимо обтирать тело водой, но не спиртосодержащими жидкостями. Это эффективный метод борьбы с жаром.

"Если есть жаропонижающие средства парацетамол или ибупрофен, то можно использовать их или комбинацию этих средств в возрастных дозировках", – сказала врач.

Иммунолог дал прогноз по заболеваемости гриппом в России

Также терапевт напомнила о важности обильного питья. Если все перечисленные методы не работают, и температура тела не спадает, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач объяснила, почему прогревать нос при насморке опасно.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители