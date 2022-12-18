Терапевт рассказала, что делать, если температура не спадает

Врач-терапевт Ольга Мамаева рассказала, что делать, если долго не спадает температура тела при болезни. Об этом сообщает "ФедералПресс".

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По словам медика, необходимо обтирать тело водой, но не спиртосодержащими жидкостями. Это эффективный метод борьбы с жаром.

"Если есть жаропонижающие средства парацетамол или ибупрофен, то можно использовать их или комбинацию этих средств в возрастных дозировках", – сказала врач.