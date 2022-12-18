Терапевт рассказала, что делать, если температура не спадает

Врач-терапевт Ольга Мамаева рассказала, что делать, если долго не спадает температура тела при болезни. Об этом сообщает "ФедералПресс".
По словам медика, необходимо обтирать тело водой, но не спиртосодержащими жидкостями. Это эффективный метод борьбы с жаром.
"Если есть жаропонижающие средства парацетамол или ибупрофен, то можно использовать их или комбинацию этих средств в возрастных дозировках", – сказала врач.
Также терапевт напомнила о важности обильного питья. Если все перечисленные методы не работают, и температура тела не спадает, необходимо обратиться за медицинской помощью.