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9 минут назад

Лор Палажук объяснила, почему прогревать нос при насморке опасно

Мира Маркина

Прогревание носа при насморке может вызвать сепсис, фронтит и менингит. Об этом "Москве 24" рассказала оториноларинголог Ольга Палажук.

Лор объяснила, почему прогревать нос при насморке опасно
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, нос нельзя греть в нескольких ситуациях. Во-первых, если повышена температура тела — после прогревания она может подняться сильнее. Во-вторых — если в носу появились плотные корки, а слизь выходит сгустками или с красными вкраплениями. В таком случае тепло может привести к кровотечению. В-третьих, прогревание запрещено, если есть гнойные выделения: инфекция может распространиться и стать причиной фронтита, менингита, сепсиса.

Ольга Палажук добавила, что прогревать нос можно только в первые четыре-пять дней болезни и только если перечисленные симптомы, кроме насморка, отсутствуют. Если плохое самочувствие длится дольше пяти дней, разрешить процедуру может только лор после осмотра.

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Если прогревание разрешено, врач советует делать паровые ингаляции, например над отварным картофелем или отваром трав. Важно только, чтобы на эти продукты не было аллергии:

"Такие ингаляции стимулируют прилив крови к области носа и околоносовых пазух. Активируются иммунные и противовоспалительные факторы. В результате активность вирусной инфекции снижается", — объяснила Палажук.

Еще для прогревания можно использовать мешочки с разогретой солью или теплые яйца. Чтобы они не обожгли кожу лица, эксперт советует обернуть их тканью. Кроме того, говорит Ольга Палажук, один-два раза в день можно использовать синюю лампу — она убивает микробов и снимает воспаление.

Ингаляции можно делать четыре-пять раз в день по 15–20 минут. Чтобы не обжечь дыхательные пути, вдыхать пар только носом.

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