Лор объяснила, почему прогревать нос при насморке опасно

Прогревание носа при насморке может вызвать сепсис, фронтит и менингит. Об этом "Москве 24" рассказала оториноларинголог Ольга Палажук.

Фото: Pxhere Pxhere

По словам эксперта, нос нельзя греть в нескольких ситуациях. Во-первых, если повышена температура тела — после прогревания она может подняться сильнее. Во-вторых — если в носу появились плотные корки, а слизь выходит сгустками или с красными вкраплениями. В таком случае тепло может привести к кровотечению. В-третьих, прогревание запрещено, если есть гнойные выделения: инфекция может распространиться и стать причиной фронтита, менингита, сепсиса.

Ольга Палажук добавила, что прогревать нос можно только в первые четыре-пять дней болезни и только если перечисленные симптомы, кроме насморка, отсутствуют. Если плохое самочувствие длится дольше пяти дней, разрешить процедуру может только лор после осмотра.

Если прогревание разрешено, врач советует делать паровые ингаляции, например над отварным картофелем или отваром трав. Важно только, чтобы на эти продукты не было аллергии:

"Такие ингаляции стимулируют прилив крови к области носа и околоносовых пазух. Активируются иммунные и противовоспалительные факторы. В результате активность вирусной инфекции снижается", — объяснила Палажук.

Еще для прогревания можно использовать мешочки с разогретой солью или теплые яйца. Чтобы они не обожгли кожу лица, эксперт советует обернуть их тканью. Кроме того, говорит Ольга Палажук, один-два раза в день можно использовать синюю лампу — она убивает микробов и снимает воспаление.

Ингаляции можно делать четыре-пять раз в день по 15–20 минут. Чтобы не обжечь дыхательные пути, вдыхать пар только носом.