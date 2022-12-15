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31 минуту назад

Лор-врач Голубева объяснила, как по виду кашля узнать болезнь

Диана Товсепова

О том, как по виду кашля определить болезнь, рассказала лор-врач Валерия Голубова.

Лор-врач объяснила, как по виду кашля узнать болезнь
Фото: Rayne Zaayman-Gallant / EMBL Rayne Zaayman-Gallant / EMBL

По словам врача, кашель при обычном ОРВИ становится легче, а мокрота откашливается хорошо.

Лор объяснила, что при ларингите и трахеите у людей бывает лающий кашель, а значит, громкий, сухой и отрывистый.

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При бронхите и пневмонии кашель с желтой или зеленой мокротой, а при плеврите происходят кашлевые толчки, мелкие и отрывистые.

Кашель вместе со свистящим дыханием возникает при бронхиальной астме, а если кашель регулярно появляется в время еды или после, то возможна грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Доктор посоветовала использовать увлажнитель, чтобы легче откашливаться. При этом она рекомендует двигаться, гулять на свежем воздухе, использовать дыхательную гимнастику и перкуторный массаж (постукивание по спине).

По словам Голубевой, к врачу пора обратиться, если кашель длится более 3–4 недель, приходит одышка, происходят внезапные приступы удушья, кровохарканье, рвота.

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