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2 часа назад

Пять советов, как не простудиться зимой: ответ врача

Мария Кимакович
Андрей Артамошкинэксперт

В зимний период повышается риск заболеть простудными заболеваниями. Чтобы сохранить здоровье в холодное время года и не снижать при этом привычной активности, достаточно придерживаться некоторых рекомендаций. Советами с читателями «Рамблера» поделился член Высшего экспертного совета кафедры "Современный гипноз" Академии социальных технологий Андрей Артамошкин.

Пять советов, как не простудиться зимой: ответ врача
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Правильная одежда

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Причем касается это не только простого пребывания на улице, но и активных занятий зимними видами спорта.

Желательно использовать термобелье, не только сохраняющее тепло, но и отводящее влагу, верхняя одежда должна быть легкой, не стесняющей движений и хорошо удерживающей тепло. Обувь необходимо выбирать удобную, на толстой подошве, а размер должен быть подобран так, чтобы даже с теплым носком вы могли свободно шевелить пальцами ног. Позаботиться об открытых участках тела вам помогут правильно подобранные аксессуары — шапка, шарф и перчатки. Но стоит помнить, что зимой нельзя как замерзать, так и сильно перегреваться, отметил специалист.

Правильное питание

В зимний период лучше ограничить в рационе кондитерские изделия и выпечку, употреблять больше качественного белка и продуктов богатыми омега-3 жирами, источниками которых являются жирная морская рыба, грецкие орехи, фисташки, оливковое и льняное масло и другие омега-содержащие продукты. Увеличить в своем меню количество так называемых зимних специй - имбирь, чёрный перец, чеснок.

Для поддержания микрофлоры кишечника включите в рацион кисломолочные продукты, и ферментированные овощи- квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры. Не стоит забывать о свежих овощах и фруктах. В зимний период организму требуется для поддержания иммунной системы на высоком уровне большее количество жидкости. Жидкость обеспечивает нормальное функционирование слизистых оболочек носа и носоглотки, которые являются первой линией защиты.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Оптимально подойдут горячие и теплые напитки, такие как чай, травяные отвары, фруктово-ягодные компоты со специями.

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Меньше стресса

Профилактикой стресса, который может ослабить иммунитет, является полноценный здоровый сон. При наступлении холодов не стесняйтесь больше времени уделять отдыху и восстановлению.

Режим дня

В зимний период особенно важно соблюдение режима дня. Избегайте интенсивных нагрузок и чрезмерных физических тренировок, советует эксперт. Это может привести к подавлению иммунной системы и риск простудиться возрастает.

Оздоровительные процедуры

В холодное время года сделайте обязательными различные восстановительные и закаливающие процедуры (контрастный душ, массаж и т.д.) Лучшее оздоровительное действие на дыхательную систему оказывает баня или сауна, позволяя предотвратить респираторные и другие заболевания, вызванные переохлаждением.

Если мы говорим не просто о прогулках на свежем воздухе , а о действительно активном отдыхе с элементами экстремальных нагрузок, которых раньше не было, или был длительный перерыв, то самым распространенным фактором ведущим не только к заболеванию, но и к травмам, и несчастным случаям является физическая и функциональная не подготовленность организма. Не приступайте к занятиям не подготовленными, соблюдайте все рекомендации тренера или инструктора, которые помогут рассчитать нагрузку, а при необходимости пройдите пройти медицинское обследование.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
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