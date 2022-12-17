Иммунолог дал прогноз по заболеваемости гриппом в России

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с "Лентой.ру"спрогнозировал, как будет развиваться заболеваемость гриппом и ОРВИ в России.
По словам эксперта, прошлые максимальные показатели были зафиксированы в 2017-2018 годах. По мнению Крючкова, в нынешним зимнем сезоне показатели могут побить рекорды. В частности, из-за отмены антиковидных ограничений:
"Коллективный иммунитет за последние два сезона не очень выработался. В 2020–2021 годах не было гриппа и ОРВИ, а в 2021–2022 был, но на умеренном уровне. Теперь суммарно популяция более восприимчива к этим инфекциям".
Чтобы избежать гриппа или ОРВИ, медик посоветовал носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и перейти на удаленную работу по возможности.
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