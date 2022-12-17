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2 часа назад

Иммунолог Крючков дал прогноз по заболеваемости гриппом в России

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с "Лентой.ру"спрогнозировал, как будет развиваться заболеваемость гриппом и ОРВИ в России.

Иммунолог дал прогноз по заболеваемости гриппом в России
Фото: UnsplashUnsplash

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По словам эксперта, прошлые максимальные показатели были зафиксированы в 2017-2018 годах. По мнению Крючкова, в нынешним зимнем сезоне показатели могут побить рекорды. В частности, из-за отмены антиковидных ограничений:

"Коллективный иммунитет за последние два сезона не очень выработался. В 2020–2021 годах не было гриппа и ОРВИ, а в 2021–2022 был, но на умеренном уровне. Теперь суммарно популяция более восприимчива к этим инфекциям".

Чтобы избежать гриппа или ОРВИ, медик посоветовал носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и перейти на удаленную работу по возможности.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об основных симптомах аллергии на холод.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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