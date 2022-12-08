Холодовая аллергия, как правило, проявляется у людей в возрасте от 18 до 30 лет. Основные симптомы недуга перечислила в беседе с "Секретом фирмы" аллерголог-иммунолог Светлана Билибина.

Среди основных проявление аллергии на холод эксперт выделила жжение, зуд, покраснение кожи, высыпания и отеки. Достаточно всего нескольких минут контакта с низкими температурами, чтобы на коже появились изменения, уточнила врач.

Чтобы диагностировать холодовую аллергию, нужно положить лед на 5 минут в место, где берут кровь из вены, рассказала эксперт. По ее словам, если через 10-15 минут на коже появляется волдырь или отек, значит у пациента есть этот недуг.

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