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2 часа назад

Иммунолог Билибина назвала основные симптомы аллергии на холод

Катерина Саломе

Холодовая аллергия, как правило, проявляется у людей в возрасте от 18 до 30 лет. Основные симптомы недуга перечислила в беседе с "Секретом фирмы" аллерголог-иммунолог Светлана Билибина.

Среди основных проявление аллергии на холод эксперт выделила жжение, зуд, покраснение кожи, высыпания и отеки. Достаточно всего нескольких минут контакта с низкими температурами, чтобы на коже появились изменения, уточнила врач.

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Чтобы диагностировать холодовую аллергию, нужно положить лед на 5 минут в место, где берут кровь из вены, рассказала эксперт. По ее словам, если через 10-15 минут на коже появляется волдырь или отек, значит у пациента есть этот недуг.

Ранее мы писали о том, что ортопед назвал главную опасность ношения кроссовок зимой.

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