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1 час назад

Психотерапевт Гиберт предупредил об опасности частой зевоты

Мария Кимакович

Клинический психолог и психотерапевт Евгений Гиберт отметил, что зевота может быть симптомом опасных заболеваний. Слова специалиста приводит издание «Мир новостей».

Врач предупредил об опасности частой зевоты
Фото: unsplashunsplash

По словам специалиста, частая зевота может указывать на сердечную недостаточность. При этом недуге клетки не насыщаются кислородом в полном объеме, а зевотой организм пытается восполнить его нехватку.

Часто зевающий человек также может быть болен сахарным диабетом. Клетки при не усвоении глюкозы недополучают энергию, поэтому больному часто хочется спать, он часто зевает.

Зевота может указывать и на анемию, когда из-за нехватки красных кровяных телец в крови организм не может доставить кислород к клеткам в полном объеме.

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Если же частое зевание сопровождает сдавленность за грудиной, необходимо обратиться к врачу, чтобы проверить сосуды и сердце, советует Гиберт. Это может быть признаком сердечной недостаточности.

Ранее терапевт назвал симптомы проблем с желчным пузырем.

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