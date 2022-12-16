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20 минут назад

Терапевт Хухрев назвал симптомы проблем с желчным пузырем

Мария Иглина

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в правом подреберье, тошнота, рвота и горечь во рту могут указывать на проблемы с желчным пузырем. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

Терапевт назвал симптомы проблем с желчным пузырем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, при калькулезном холецистите, когда желчный пузырь воспаляется и в нем есть камень, могут наблюдаться тошнота и спазматические боли в правом подреберье в течение часа после еды.

"Если камень затыкает желчный проток, человек может пожелтеть. Боли эти сильные, со рвотой. И это основание для вызова скорой помощи. Если камень встал там прочно, то это основание для операции", - поделился Хухрев.

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А тошнота и горечь во рту обычно сигнализируют о наличии рефлюкса, при котором желчь из двенадцатиперстной кишки забрасывается в желудок.

Ранее кардиолог объяснил, кому грозит холодовой инфаркт.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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