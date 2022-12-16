«Лихорадка — это защитная реакция организма. При повышенной температуре у нас иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Если уже ближе к 39, тогда пора снижать», — объяснил Никифоров.