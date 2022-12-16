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3 часа назад

Инфекционист Никифоров раскрыл первые действия при признаках гриппа

Катерина Саломе

При первых признаках гриппа важно обеспечить постельный режим. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

По словам специалиста, отличительной особенностью гриппа является резкое и быстрое повышение температуры. Он рекомендует не испытывать судьбу, лечь в кровать и вызвать участкового врача.

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Также доктор отметил, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Температуру не нужно сбивать препаратами, если она ниже 38,5 градусов, уточнил он.

«Лихорадка — это защитная реакция организма. При повышенной температуре у нас иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Если уже ближе к 39, тогда пора снижать», — объяснил Никифоров.

Ранее мы писали о том, что академик назвал период пика заболеваемости гриппом.

Новости,Видео,Владимир Никифоров,
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