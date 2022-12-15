Врач рассказала, почему люди умирают от гриппа

Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, почему люди умирают от гриппа. Подробностями медик поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

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По словам эксперта, грипп относится к тяжелым типам болезней, которые пересекаются с коронавирусом:

"Конечно, у них есть и отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи".

Так, Мескина отметила, что смертность от гриппа вызывают именно осложнения, среди которых нарушение центральной нервной системы, пневмония, сердечные заболевания, нарушения работы печени.

Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в несколько раз, как и число летальных исходов от вируса гриппа.