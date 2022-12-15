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1 час назад

Инфекционист Мескина рассказала, почему люди умирают от гриппа

Мария Иглина

Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, почему люди умирают от гриппа. Подробностями медик поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач рассказала, почему люди умирают от гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, грипп относится к тяжелым типам болезней, которые пересекаются с коронавирусом:

"Конечно, у них есть и отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи".

Так, Мескина отметила, что смертность от гриппа вызывают именно осложнения, среди которых нарушение центральной нервной системы, пневмония, сердечные заболевания, нарушения работы печени.

Терапевт предупредила о задержке симптомов свиного гриппа

Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в несколько раз, как и число летальных исходов от вируса гриппа.

Ранее лор-врач объяснила, как по виду кашля узнать болезнь.

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