Каждый год россияне сталкиваются с эпидемией гриппа. В этом году она ожидается в период с конца февраля до марта. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Медик рассказал, что перед Новым годом начинается подъем заболеваемости. Тем не менее, по его словам, на время каникул этот показатель снизится. Новая волна ожидается в конце февраля, уточнил эксперт.

«Это обычный процесс. Мы просто забыли. Я всегда говорил, что коронавирус коронавирусом, но грипп никуда не денется, он будет, он не исчезнет», — подчеркнул Зверев.

Академик отметил, что эпидемия закончится в марте. При этом строгих ограничений, как при пандемии коронавируса, в стране вводить не будут, резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19.