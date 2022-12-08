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2 часа назад

Инфекционист Поздняков рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19

Катерина Саломе

Порой грипп и коронавирус могут протекать одновременно. Об этом в беседе с RT заявил врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам медика, важно проходить тестирования, такие как экспресс-тест на грипп и на COVID-19. В некоторых случаях особенно важно правильно поставить диагноз, так как от этого будет зависеть дальнейшее лечение.

«Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты», — объяснил эксперт.

Помогает ли на самом деле прививка от гриппа

С точностью сказать, насколько сочетание гриппа и коронавируса опасно, невозможно, отметил врач. Виной всему недостаточное количество данных.

«Если бы таких случаев микст-инфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения», — подчеркнул доктор.

Ранее мы писали о том, что ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа.

https://docs.google.com/forms/d/1t2eFW_ENQvOUXzGxlXweBOPwdZU6_40X4oX7W9rNr7c/edit
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