Инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19

Порой грипп и коронавирус могут протекать одновременно. Об этом в беседе с RT заявил врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
По словам медика, важно проходить тестирования, такие как экспресс-тест на грипп и на COVID-19. В некоторых случаях особенно важно правильно поставить диагноз, так как от этого будет зависеть дальнейшее лечение.
«Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты», — объяснил эксперт.
С точностью сказать, насколько сочетание гриппа и коронавируса опасно, невозможно, отметил врач. Виной всему недостаточное количество данных.
«Если бы таких случаев микст-инфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения», — подчеркнул доктор.
Ранее мы писали о том, что ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа.