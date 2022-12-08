Инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19

«Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты», — объяснил эксперт.