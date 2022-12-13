Степень заболеваемости свиным гриппом в России продолжает расти. В беседе с RuNews.24 председатель Московского городского научного общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев предупредил о смертельной опасности болезни.

Специалист утверждает, что свиной грипп опасен из-за особого осложнение, которое развивается бессимптомно. Речь идет о диссеминированном внутрисосудистом свертывании или ДВС-синдроме. Он, по словам врача, может развиться уже к концу первой недели болезни.

Характерными проявлениями ДВС-синдрома являются отдышка и слабость, которые появляются внезапно, когда пациент уже идет на поправку, рассказывает эксперт. При появлении таких симптомов, по словам Воробьева, человек может умереть в течение суток.

Профессор подчеркнул, что осложнение может развиться вне зависимости от возраста пациента. С ним сталкиваются и молодые люди с ослабленным иммунитетом, резюмировал он.

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