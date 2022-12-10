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1 час назад

Нутрициолог Сотникова объяснила, как защититься от свиного гриппа

Мария Кимакович

В интервью Ura.ru нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что поможет снизить риски заболевания свиным гриппом.

Врач объяснила, как защититься от свиного гриппа
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, главным органом иммунной системы человека является кишечник, поэтому крайне важно поддерживать его микрофлору. Так, для того чтобы укрепить иммунитет, Сотникова посоветовала включить в рацион костный бульон. В нем содержатся необходимые для здоровья пептидные гормоны и ферменты, отметила специалист.

Также Сотникова призвала употреблять больше овощей, зелени и несладких кисломолочных напитков.

Явные симптомы заражения свиным гриппом

А вот от сладостей и мучных продуктов эксперт посоветовала отказаться или свести их употребление к минимуму, поскольку несбалансированное питание не может помочь организму сопротивляться вирусам, а значит, у него меньше шансов справиться со многими угрозами.

Ранее врач раскрыла, кто столкнется с осложнениями свиного гриппа.

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