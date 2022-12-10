Врач объяснила, как защититься от свиного гриппа

В интервью Ura.ru нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что поможет снизить риски заболевания свиным гриппом.
По словам эксперта, главным органом иммунной системы человека является кишечник, поэтому крайне важно поддерживать его микрофлору. Так, для того чтобы укрепить иммунитет, Сотникова посоветовала включить в рацион костный бульон. В нем содержатся необходимые для здоровья пептидные гормоны и ферменты, отметила специалист.
Также Сотникова призвала употреблять больше овощей, зелени и несладких кисломолочных напитков.
А вот от сладостей и мучных продуктов эксперт посоветовала отказаться или свести их употребление к минимуму, поскольку несбалансированное питание не может помочь организму сопротивляться вирусам, а значит, у него меньше шансов справиться со многими угрозами.