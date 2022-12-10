Врач объяснила, как защититься от свиного гриппа

По словам эксперта, главным органом иммунной системы человека является кишечник, поэтому крайне важно поддерживать его микрофлору. Так, для того чтобы укрепить иммунитет, Сотникова посоветовала включить в рацион костный бульон. В нем содержатся необходимые для здоровья пептидные гормоны и ферменты, отметила специалист.

А вот от сладостей и мучных продуктов эксперт посоветовала отказаться или свести их употребление к минимуму, поскольку несбалансированное питание не может помочь организму сопротивляться вирусам, а значит, у него меньше шансов справиться со многими угрозами.