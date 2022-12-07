Врач раскрыла, кто столкнется с осложнениями свиного гриппа

В этом сезоне заболевание свиным гриппом было зафиксировано в 74 субъектах России. Это свидетельствует о широком распространении штамма. На сегодняшний день, отмечает эпидемиолог Елена Бурцева, течение болезни мало опасно. Но не для одной категории людей. Ее слова приводит “Секрет Фирмы”.
Эксперт отметила, что сейчас свиной грипп подхватывают в основном взрослые люди, работающие очно. Тяжелее инфекцию переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с дыханием, с генетическими болезнями, передающимися по наследству, при поражении внутренних органов. Другими словами, все те, кто имеет в анамнезе хронические заболевания.
Также врач предупредила, что вакцинация от гриппа может защитить от распространенного сейчас варианта инфекции. Но будет ли так в будущем – зависит от мутации коронавируса.
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