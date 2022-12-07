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2 часа назад

Эпидемиолог Бурцева предостерегла россиян с хроническими заболеваниями от тяжелого течения свиного гриппа

Мира Маркина

В этом сезоне заболевание свиным гриппом было зафиксировано в 74 субъектах России. Это свидетельствует о широком распространении штамма. На сегодняшний день, отмечает эпидемиолог Елена Бурцева, течение болезни мало опасно. Но не для одной категории людей. Ее слова приводит “Секрет Фирмы”.

Врач раскрыла, кто столкнется с осложнениями свиного гриппа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что сейчас свиной грипп подхватывают в основном взрослые люди, работающие очно. Тяжелее инфекцию переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с дыханием, с генетическими болезнями, передающимися по наследству, при поражении внутренних органов. Другими словами, все те, кто имеет в анамнезе хронические заболевания.

Ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа

Также врач предупредила, что вакцинация от гриппа может защитить от распространенного сейчас варианта инфекции. Но будет ли так в будущем – зависит от мутации коронавируса.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему сердце называют маленьким мозгом.

Новости,Елена Бурцева,
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