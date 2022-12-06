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3 часа назад

Ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа

Катерина Саломе

Ежегодно в межсезонье поднимаются волны свиного (H1N1) и птичьего (H5N1) гриппов. Центр им. Н.Ф.Гамалеи разработал вакцину, защищающую от разных штаммов ОРВИ, сообщает ТАСС.

Директор Центра Александр Гинцбург подчеркнул, что ревакцинироваться этим препаратом будет нужно. Но лишь один раз в три-четыре года, добавил он.

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«Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к "стеблю" гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому», — добавил он.

Напомним, на сегодняшний день для россиян уже доступна другая прививка от гриппа. Она состоит из трех или четырехвалентных вакцинам и действует всего год.

Ранее мы писали о том, что врач призвал не лечиться от ОРВИ народными средствами.

Новости,Видео,Александр Гинцбург,
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