Правда ли, что в сердце есть маленький мозг

Наше тело хранит в себе множество тайн, о многих из которых не догадываются даже ученые – что уж говорить о других людях. Однако некоторые вещи экспертам уже удалось установить. Например, ученые выяснили, что в сердце человека есть маленький встроенный мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Ранее эксперты установили, что у человеческого кишечника имеется собственная нервная система, в которой больше нейронов, чем в голове кошки. Спустя какое-то время ученые пришли к выводу, что "дополнительный мозг" есть и в другом жизненно важном органе – в сердце.

Эксперты из Университета Джефферсона в Филадельфии составили карту этих нейронов. В качестве испытуемых ученые использовали крыс. В ходе работы специалисты установили, что по своему строению нервные клетки сердца максимально схожи с нервными клетками, из которых состоит головной мозг. Причем это касается как грызунов, так и людей. За счет такого "дополнительного процессора" организму удается точно настраивать сердечные ритмы.

По мнению исследователей, подавая сигналы в эту нейронную сеть, в будущем можно будет излечивать множество заболеваний без дополнительного вмешательства кардиолога. Важно добавить, что эта нейронная сеть соединена с основным мозгом блуждающим нервом. Это объясняет, почему стрессы, тревоги и неврозы оказывают негативное влияние на работу сердца .