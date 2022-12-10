Уже в России: явные симптомы заражения свиным гриппом

Спустя годы после пандемии свиного гриппа Роспотребнадзор сообщил, что "так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ". Теперь он циркулирует вместе с сезонным гриппом и коронавирусом. "Рамблер" расскажет, как заражаются свиным гриппом и какие симптомы замечают зараженные.
Весной 2009 года ученые распознали особый штамм вируса гриппа, известный как H1N1. Этот вирус представляет собой комбинацию вирусов свиней, птиц и человека, вызывающую заболевание у людей. В течение сезона гриппа 2009-10 гг. вирус H1N1 вызывал респираторную инфекцию у людей, которую обычно называют свиным гриппом.
Поскольку во всем мире тогда заболело так много людей, в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила грипп H1N1 пандемией. В августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии. После окончания пандемии вирус гриппа H1N1 стал одним из штаммов, вызывающих сезонный грипп.
Симптомы гриппа развиваются примерно через один-три дня после контакта с вирусом.
Нет необходимости обращаться к врачу, если вы в целом здоровы и у вас появились признаки и симптомы гриппа, такие как лихорадка, кашель и боль в теле. Обращаться к врачу незамедлительно нужно, если вы беременны или страдаете хроническими заболеваниями, такими как астма, эмфизема легких, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, потому что тогда повышается риск осложнений гриппа.
Если у вас есть неотложные признаки и симптомы гриппа, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Для взрослых, согласно данным специалистов, неотложные признаки и симптомы могут включать:
Неотложные признаки и симптомы у детей могут включать:
Вирусы гриппа, такие как H1N1, заражают клетки, выстилающие нос, горло и легкие. Вирус попадает в ваш организм, когда вы вдыхаете зараженные капли или переносите живой вирус с зараженной поверхности в глаза, нос или рот.
Вы не можете заразиться свиным гриппом от употребления в пищу свинины.
Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева назвал группы людей, у которых чаще возникают серьезные осложнения после свиного гриппа:
К осложнениям гриппа относятся:
Помимо вакцины от гриппа специалисты перечисляют меры, которые также помогают предотвратить грипп и ограничить его распространение: