Уже в России: явные симптомы заражения свиным гриппом

Спустя годы после пандемии свиного гриппа Роспотребнадзор сообщил, что "так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ". Теперь он циркулирует вместе с сезонным гриппом и коронавирусом. "Рамблер" расскажет, как заражаются свиным гриппом и какие симптомы замечают зараженные.

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Весной 2009 года ученые распознали особый штамм вируса гриппа, известный как H1N1. Этот вирус представляет собой комбинацию вирусов свиней, птиц и человека, вызывающую заболевание у людей. В течение сезона гриппа 2009-10 гг. вирус H1N1 вызывал респираторную инфекцию у людей, которую обычно называют свиным гриппом.

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Поскольку во всем мире тогда заболело так много людей, в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила грипп H1N1 пандемией. В августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии. После окончания пандемии вирус гриппа H1N1 стал одним из штаммов, вызывающих сезонный грипп.

Симптомы



Лихорадка, но не всегда

Озноб

Кашель

Больное горло

Насморк или заложенность носа

Водянистые, красные глаза

Боли в теле

Головная боль

Усталость

Диарея

Тошнота и рвота Признаки и симптомы гриппа, вызванного вирусом H1N1, аналогичны симптомам инфекций, вызванных другими штаммами гриппа, и могут включать:

Симптомы гриппа развиваются примерно через один-три дня после контакта с вирусом.

Когда обратиться к врачу

Нет необходимости обращаться к врачу, если вы в целом здоровы и у вас появились признаки и симптомы гриппа, такие как лихорадка, кашель и боль в теле. Обращаться к врачу незамедлительно нужно, если вы беременны или страдаете хроническими заболеваниями, такими как астма, эмфизема легких, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, потому что тогда повышается риск осложнений гриппа.

Если у вас есть неотложные признаки и симптомы гриппа, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Для взрослых, согласно данным специалистов, неотложные признаки и симптомы могут включать:

Затрудненное дыхание или одышка

Боль в груди

Продолжающееся головокружение

Судороги

Ухудшение существующих медицинских условий

Сильная слабость или боль в мышцах

Неотложные признаки и симптомы у детей могут включать:

Затрудненное дыхание

Синие губы

Боль в груди

обезвоживание

Сильная мышечная боль

Судороги

Причины

Вирусы гриппа, такие как H1N1, заражают клетки, выстилающие нос, горло и легкие. Вирус попадает в ваш организм, когда вы вдыхаете зараженные капли или переносите живой вирус с зараженной поверхности в глаза, нос или рот.

Вы не можете заразиться свиным гриппом от употребления в пищу свинины.

Группы риска

Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева назвал группы людей, у которых чаще возникают серьезные осложнения после свиного гриппа:

Дети возрастом до пяти лет;

Люди старше 65 лет;

Беременные женщины;

Пациенты с хроническими заболеваниями легких (астма, ХОБЛ), сердечно-сосудистой системы, злокачественными болезнями, сахарным диабетом, гематологическими заболеваниями, хроническими болезнями печени и почек, неврологическими заболеваниями, иммуносупрессией (включая ВИЧ).

Осложнения

К осложнениям гриппа относятся:

Ухудшение хронических состояний, таких как болезни сердца и астма.

Пневмония

Неврологические признаки и симптомы, начиная от спутанности сознания и заканчивая судорогами.

Нарушение дыхания

Помимо вакцины от гриппа специалисты перечисляют меры, которые также помогают предотвратить грипп и ограничить его распространение:

Тщательно и часто мойте руки. Используйте мыло и воду или, если они недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Прикрывайтесь при кашле и чихании. Кашляйте или чихайте в салфетку или локоть. Затем вымойте руки.

Избегайте прикосновений к лицу. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту.

Регулярно очищайте поверхности, к которым часто прикасаются люди, чтобы предотвратить распространение инфекции с поверхности с вирусом на тело.

Держитесь подальше от толп людей, если это возможно.