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1 час назад

Уже в России: какие симптомы свиного гриппа замечают зараженные

Диана Товсепова

Спустя годы после пандемии свиного гриппа Роспотребнадзор сообщил, что "так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ". Теперь он циркулирует вместе с сезонным гриппом и коронавирусом. "Рамблер" расскажет, как заражаются свиным гриппом и какие симптомы замечают зараженные.

Уже в России: явные симптомы заражения свиным гриппом
Фото: PxherePxhere

Весной 2009 года ученые распознали особый штамм вируса гриппа, известный как H1N1. Этот вирус представляет собой комбинацию вирусов свиней, птиц и человека, вызывающую заболевание у людей. В течение сезона гриппа 2009-10 гг. вирус H1N1 вызывал респираторную инфекцию у людей, которую обычно называют свиным гриппом.

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Поскольку во всем мире тогда заболело так много людей, в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила грипп H1N1 пандемией. В августе 2010 года ВОЗ объявила об окончании пандемии. После окончания пандемии вирус гриппа H1N1 стал одним из штаммов, вызывающих сезонный грипп.

Симптомы

Признаки и симптомы гриппа, вызванного вирусом H1N1, аналогичны симптомам инфекций, вызванных другими штаммами гриппа, и могут включать:
  • Лихорадка, но не всегда
  • Озноб
  • Кашель
  • Больное горло
  • Насморк или заложенность носа
  • Водянистые, красные глаза
  • Боли в теле
  • Головная боль
  • Усталость
  • Диарея
  • Тошнота и рвота

Симптомы гриппа развиваются примерно через один-три дня после контакта с вирусом.

Когда обратиться к врачу

Нет необходимости обращаться к врачу, если вы в целом здоровы и у вас появились признаки и симптомы гриппа, такие как лихорадка, кашель и боль в теле. Обращаться к врачу незамедлительно нужно, если вы беременны или страдаете хроническими заболеваниями, такими как астма, эмфизема легких, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, потому что тогда повышается риск осложнений гриппа.

Если у вас есть неотложные признаки и симптомы гриппа, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Для взрослых, согласно данным специалистов, неотложные признаки и симптомы могут включать:

  • Затрудненное дыхание или одышка
  • Боль в груди
  • Продолжающееся головокружение
  • Судороги
  • Ухудшение существующих медицинских условий
  • Сильная слабость или боль в мышцах

Неотложные признаки и симптомы у детей могут включать:

  • Затрудненное дыхание
  • Синие губы
  • Боль в груди
  • обезвоживание
  • Сильная мышечная боль
  • Судороги

Причины

Вирусы гриппа, такие как H1N1, заражают клетки, выстилающие нос, горло и легкие. Вирус попадает в ваш организм, когда вы вдыхаете зараженные капли или переносите живой вирус с зараженной поверхности в глаза, нос или рот.

Вы не можете заразиться свиным гриппом от употребления в пищу свинины.

Группы риска

Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева назвал группы людей, у которых чаще возникают серьезные осложнения после свиного гриппа:

  • Дети возрастом до пяти лет;
  • Люди старше 65 лет;
  • Беременные женщины;
  • Пациенты с хроническими заболеваниями легких (астма, ХОБЛ), сердечно-сосудистой системы, злокачественными болезнями, сахарным диабетом, гематологическими заболеваниями, хроническими болезнями печени и почек, неврологическими заболеваниями, иммуносупрессией (включая ВИЧ).

Осложнения

К осложнениям гриппа относятся:

  • Ухудшение хронических состояний, таких как болезни сердца и астма.
  • Пневмония
  • Неврологические признаки и симптомы, начиная от спутанности сознания и заканчивая судорогами.
  • Нарушение дыхания

Ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа

Помимо вакцины от гриппа специалисты перечисляют меры, которые также помогают предотвратить грипп и ограничить его распространение:

  • Тщательно и часто мойте руки. Используйте мыло и воду или, если они недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
  • Прикрывайтесь при кашле и чихании. Кашляйте или чихайте в салфетку или локоть. Затем вымойте руки.
  • Избегайте прикосновений к лицу. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту.
  • Регулярно очищайте поверхности, к которым часто прикасаются люди, чтобы предотвратить распространение инфекции с поверхности с вирусом на тело.
  • Держитесь подальше от толп людей, если это возможно.
Болезни и лекарства,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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