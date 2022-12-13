Россиян ожидает непростой период. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о скором появлении инфекций, которые «пробивают» иммунную защиту организма, вызывают осложнения и приводят к госпитализации. Его слова приводит «Лента.ру» .

Медик утверждает, что люди столкнуться с повышенным риском заражения вторичными инфекционными процессами, то есть осложнениями. Это связано с двумя факторами, уточнил он. Прежде всего, у россиян изменился иммунный ответ организма после COVID-19, также влияет тот факт, что россияне не ставят прививки.