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2 часа назад

Инфекционист Тимаков предрек встречу с «пробивающими» иммунитет инфекциями

Катерина Саломе

Россиян ожидает непростой период. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о скором появлении инфекций, которые «пробивают» иммунную защиту организма, вызывают осложнения и приводят к госпитализации. Его слова приводит «Лента.ру».

Медик утверждает, что люди столкнуться с повышенным риском заражения вторичными инфекционными процессами, то есть осложнениями. Это связано с двумя факторами, уточнил он. Прежде всего, у россиян изменился иммунный ответ организма после COVID-19, также влияет тот факт, что россияне не ставят прививки.

Вирусолог высказался об эффективности масок против гриппа

«Это и менингококк, и пневмококк, и другие бактериальные инфекции, которые могут пробивать иммунные барьеры, вызывать осложнения и приводить к госпитализации», — отметил Тимаков.

Ранее мы писали о том, что вирусолог перечислил серьезные осложнения свиного гриппа.

Новости,Видео,Евгений Тимаков,
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