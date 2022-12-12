Зимой 2022 года Министерство здравоохранения России зафиксировало рост заболеваемости гриппом. Штамм H1N1 считается одним из наиболее агрессивных. К каким последствиям может привести инфицирование им, телеканалу “Мир 24” объяснил вирусолог Сергей Нетесов.
Эксперт предупредил, что после выздоровления у некоторых переболевших сохраняется дыхательная недостаточность, растет риск возникновения тромбоза и наблюдается снижение иммунитета.
“Более редкие осложнения, это боли в мышцах, головные боли, боли в суставах”, – рассказал вирусолог.
Обостряются и хронические заболевания (например, болезни мочевыделительной системы), а также в редких случаях – проблемы репродуктивной системы. Последнее чаще встречается у женщин, нежели у мужчин, подчеркнул ученый.
Ранее “Рамблер” писал, эффективны ли маски против гриппа.