Зимой 2022 года Министерство здравоохранения России зафиксировало рост заболеваемости гриппом. Штамм H1N1 считается одним из наиболее агрессивных. К каким последствиям может привести инфицирование им, телеканалу “Мир 24” объяснил вирусолог Сергей Нетесов.

Эксперт предупредил, что после выздоровления у некоторых переболевших сохраняется дыхательная недостаточность, растет риск возникновения тромбоза и наблюдается снижение иммунитета.

“Более редкие осложнения, это боли в мышцах, головные боли, боли в суставах”, – рассказал вирусолог.

Обостряются и хронические заболевания (например, болезни мочевыделительной системы), а также в редких случаях – проблемы репродуктивной системы. Последнее чаще встречается у женщин, нежели у мужчин, подчеркнул ученый.

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