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2 часа назад

Вирусолог Чумаков высказался об эффективности масок против гриппа

Катерина Саломе

Маски стали неотъемлемой частью нашей жизни с момента начала пандемии. Давно известно об их эффективности в отношении COVID-19, но так ли они помогают защититься от гриппа? На этот вопрос в беседе с Ura.ru ответил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Вирусолог высказался об эффективности масок против гриппа
Фото: pixabay.compixabay.com

По мнению доктора, эффективность масок довольно высока. Он отметил, что высокая степень их защиты от вирусных заболеваний была проверена во время пандемии коронавируса.

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«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», — подчеркнул эксперт.

Также специалист добавил, что нынешняя волна гриппа будет сильнее предыдущих. Это, по его словам, связано с ослабеванием коллективного иммунитета к вирусу.

Ранее мы писали о том, что иммунолог рассказал о вреде антисептиков.

Новости,Петр Чумаков,РАН,
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