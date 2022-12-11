Вирусолог высказался об эффективности масок против гриппа

Маски стали неотъемлемой частью нашей жизни с момента начала пандемии. Давно известно об их эффективности в отношении COVID-19, но так ли они помогают защититься от гриппа? На этот вопрос в беседе с Ura.ru ответил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

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По мнению доктора, эффективность масок довольно высока. Он отметил, что высокая степень их защиты от вирусных заболеваний была проверена во время пандемии коронавируса.

«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», — подчеркнул эксперт.

Также специалист добавил, что нынешняя волна гриппа будет сильнее предыдущих. Это, по его словам, связано с ослабеванием коллективного иммунитета к вирусу.