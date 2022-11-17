Три способа избежать запотевания очков при ношении маски

Ношение очков оборачивается кошмаром, когда вы носите медицинскую маску. Линзы запотевают, и это опасно. Ведь в такой ситуации легко оступиться или удариться о что-нибудь. Существует множество приемов, как избежать этого. “Рамблер” расскажет о самых действенных.

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Почему очки запотевают, когда вы носите маску? Ответ простой: из-за конденсата. Когда вы выдыхаете, молекулы воды ударяются о кожу лица. В зависимости от того, насколько пористый материал маски, некоторые из них проходят сквозь него. Но остальные “убегают” через ближайший выход, в том числе наверх. Ваши очки всегда будут холоднее, чем воздух внутри маски, который постоянно согревается дыханием. Когда насыщенный влагой воздух попадает на линзы, внезапное изменение температуры вызывает конденсацию.

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Лучшее решение проблемы с запотеванием линз — не допустить выхода теплого воздуха через верхнюю часть маски. Поэтому она должна плотно прилегать к лицу. Но вряд ли кто-то готов заниматься приобретением маски индивидуального пошива.

Мы попробуем использовать народные средства.

Мыльный раствор

Медицинские работники уже давно столкнулись с проблемой сочетания очков и масок. И вот что они рекомендуют.

Секрет предотвращения запотевания очков кроется в мытье линз водой с мылом. То есть, врачи рекомендуют, когда вы моете руки, слегка намылить очки. Затем ополосните их и стряхните лишнюю воду и дайте высохнуть.

Этот метод работает, потому что мыло оставляет пленку на очках, которая предотвращает их запотевание. Можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Они не повредят покрытию ваших линз или петлям оправы. Крем-мыло подойдет лучше всего за счет своей жирной текстуры.

Метод натяжения

Также у врачей вы наверняка видели на затылке пластиковый фиксатор, который соединяет ушные петли маски, тем самым обеспечивая ее более плотное прилегание к лицу. Если вы вяжете крючком или спицами, то можете сделать такую планку самостоятельно. Плотно зафиксировать маску на затылке поможет и пара скрепок.

Если очки надеть поверх маски, это также поможет добиться более плотного прилегания.

Салфетка-фильтр

Избавиться от досадного конденсата можно с помощью “фильтра”. Возьмите салфетку, сложите ее пополам и поместите на внутреннюю часть маски вдоль ее верхнего края так, чтобы она находилась прямо над переносицей и прилегала к щекам. Отрегулируйте маску и наденьте поверх нее очки для лучшего результата.

Если вы хотите попробовать этот метод, мы рекомендуем вам носить с собой пачку салфеток, чтобы при необходимости заменить ту, что внутри маски, на свежую. Ведь когда бумага станет влажной, эффект этого приема снизится.