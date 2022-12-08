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22 минуты назад

Иммунолог Жемчугов рассказал о вреде антисептиков

Катерина Саломе

Защитным барьером, поддерживающим иммунитет кожи, является микробиом. Частое использование антисептиков может нанести ему вред. Об этом «Звезде» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист предостерег от чрезмерного использования мыла с антибактериальными добавками. По его словам, достаточно мыть руки с обычным мылом, так как в отличие от первого варианта оно не вызывает привыкания к микробам.

«Мало того, эти смывающиеся вещества, попадающие в природу, от них практически очистки нет», — отметил врач.

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Лучше, по мнению, специалиста использовать салфетки и обычный антисептик. Их можно использовать в тех случаях, когда нет возможности помыть руки с мылом, резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что иммунолог назвала основные симптомы аллергии на холод.

Новости,Видео,Владислав Жемчугов,
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