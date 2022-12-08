Защитным барьером, поддерживающим иммунитет кожи, является микробиом. Частое использование антисептиков может нанести ему вред. Об этом «Звезде» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист предостерег от чрезмерного использования мыла с антибактериальными добавками. По его словам, достаточно мыть руки с обычным мылом, так как в отличие от первого варианта оно не вызывает привыкания к микробам.

«Мало того, эти смывающиеся вещества, попадающие в природу, от них практически очистки нет», — отметил врач.

Лучше, по мнению, специалиста использовать салфетки и обычный антисептик. Их можно использовать в тех случаях, когда нет возможности помыть руки с мылом, резюмировал эксперт.