Врачи нашли в ухе пациента сотни личинок

Инцидент произошел в Португалии, сообщает издание The Mirror.

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В одну из клинки обратился мужчина, который жаловался на боль в ухе. После обследования врачи обнаружили, что в слуховом проходе пациента поселилось огромное количество личинок.

Медики объяснили, что у мужчины серьезное паразитарное заболевание под названием миаз, которое вызвано личинками мух. В данном случае личинки отложила американская тропическая мясная муха. Личинки проникают в ткани человека или животного и питаются их тканью.

Врачи сделали пациенту промывание и удалили все личинки из уха, отметив при этом, что паразиты повредили его барабанную перепонку.