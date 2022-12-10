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2 часа назад

Врачи нашли в ухе пациента сотни личинок

Мария Кимакович

Инцидент произошел в Португалии, сообщает издание The Mirror.

Врачи нашли в ухе пациента сотни личинок
Фото: unsplashunsplash

В одну из клинки обратился мужчина, который жаловался на боль в ухе. После обследования врачи обнаружили, что в слуховом проходе пациента поселилось огромное количество личинок.

Медики объяснили, что у мужчины серьезное паразитарное заболевание под названием миаз, которое вызвано личинками мух. В данном случае личинки отложила американская тропическая мясная муха. Личинки проникают в ткани человека или животного и питаются их тканью.

Врачи сделали пациенту промывание и удалили все личинки из уха, отметив при этом, что паразиты повредили его барабанную перепонку.

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К счастью, все закончилось благополучно: уже через неделю после обращения к докторам мужчина полностью избавился от недуга.

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