Как правильно чистить уши: рекомендации врача

Желание почистить уши может стать навязчивым, но здесь важно не давать себе воли, иначе последствия могут быть весьма печальными.

Как правильно чистить уши, можно ли это делать ватными палочками и в каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу, «Рамблеру» рассказал эксперт — Максим Елисеев.

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Как правильно чистить уши

Образующаяся в ушах сера выполняет важную функцию — она защищает ухо от всевозможных вирусов и бактерий, которые гибнут в кислой среде, не причинив никакого вреда. Во время жевания сера движется по слуховому проходу к выходу, и вот тут ее уже можно убирать. Это значит, что серу нельзя удалять полностью, чем более остервенело вы будете ее вычищать, тем больше ее будет образовываться. Тем не менее чистить уши все-таки нужно, но делать это следует максимально осторожно.

Базовая гигиена должна заключаться в регулярном промывании ушных раковин во время умывания или мытья головы. Намыливаете мизинец и аккуратно моете ухо. Считается, что толщина мизинца оптимальна для этих целей. Потом воду нужно аккуратно промакнуть полотенцем.

«Уши можно чистить ватными палочками, избегая избыточного давления и инвазии в слуховой ход. Желательно это делать после принятия водных гигиенических процедур. Если есть возможность в идеале, чтобы данные действия выполнил другой человек в хорошо освещенном месте, под визуальным контролем. Не стоит пытаться удалить глубоко расположенные и визуализированные отложения серы. Сера несет много необходимых свойств для нашего слухового тракта».

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также Максим Елисеев говорит о том, что существуют специальные средства в аптечной сети, которые можно использовать для гигиены наружного слухового прохода.

«При их регулярном использовании можно вообще отказаться от такого инвазивного механического использования ватных палочек, достаточно просто утром и вечером орошать водой ушные раковины, например, во время банального умывания». Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Чем нельзя чистить уши

Мизинцев и ватных палочек вполне достаточно. Но лучше, если ватные палочки будут с ограничителем. Однако некоторые люди настолько изобретательны, что готовы приспособить для чистки ушей опасные предметы. Среди них:

Английские булавки, скрепки и другие металлические предметы;

Спички;

Горящий лист бумаги.

Все это ни в коем случае нельзя использовать, так вы рискуете занести инфекцию в ухо и повредить барабанную перепонку.

Что будет, если неправильно чистить уши

Самое главное при чистке ушей — соблюдать осторожность, не давить и не пытаться погрузить ватную палочку максимально глубоко. Велик риск протолкнуть серу глубже и даже повредить барабанную перепонку.

«Если после регулярной чистки ушей ватными палочками вы обратили внимание на снижение слуха, надо обратиться к ЛОР-врачу на предмет возможного формирования серной пробки из-за неправильного грубого очищения слухового прохода».

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

На какие тревожные симптомы стоит обращать внимание и сразу идти к врачу

Если после того как почистили уши, появился дискомфорт и боль в слуховом тракте, стоит показаться врачу — советует Максим Елисеев.

«Любые выделения: прозрачные, мутные, окрашенные кровью — к примеру, их появление происходит в покое или после сна вы замечаете следы на постельном белье — сразу незамедлительно нужно обращаться за помощью».

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург