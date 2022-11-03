Как правильно чистить уши: рекомендации врача

Желание почистить уши может стать навязчивым, но здесь важно не давать себе воли, иначе последствия могут быть весьма печальными.
Как правильно чистить уши, можно ли это делать ватными палочками и в каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу, «Рамблеру» рассказал эксперт — Максим Елисеев.
Образующаяся в ушах сера выполняет важную функцию — она защищает ухо от всевозможных вирусов и бактерий, которые гибнут в кислой среде, не причинив никакого вреда. Во время жевания сера движется по слуховому проходу к выходу, и вот тут ее уже можно убирать. Это значит, что серу нельзя удалять полностью, чем более остервенело вы будете ее вычищать, тем больше ее будет образовываться. Тем не менее чистить уши все-таки нужно, но делать это следует максимально осторожно.
Базовая гигиена должна заключаться в регулярном промывании ушных раковин во время умывания или мытья головы. Намыливаете мизинец и аккуратно моете ухо. Считается, что толщина мизинца оптимальна для этих целей. Потом воду нужно аккуратно промакнуть полотенцем.
Также Максим Елисеев говорит о том, что существуют специальные средства в аптечной сети, которые можно использовать для гигиены наружного слухового прохода.
Мизинцев и ватных палочек вполне достаточно. Но лучше, если ватные палочки будут с ограничителем. Однако некоторые люди настолько изобретательны, что готовы приспособить для чистки ушей опасные предметы. Среди них:
Все это ни в коем случае нельзя использовать, так вы рискуете занести инфекцию в ухо и повредить барабанную перепонку.
Самое главное при чистке ушей — соблюдать осторожность, не давить и не пытаться погрузить ватную палочку максимально глубоко. Велик риск протолкнуть серу глубже и даже повредить барабанную перепонку.
Если после того как почистили уши, появился дискомфорт и боль в слуховом тракте, стоит показаться врачу — советует Максим Елисеев.
Игнорировать симптомы нельзя, иначе возрастает риск развития серьезного заболевания, которое может привести к потере слуха.