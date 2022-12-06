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2 часа назад

Стало известно, какие носы лучше борются с простудой

Мария Иглина

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что иммунная система внутри носа лучше работает, когда он теплый. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Стало известно, какие носы лучше борются с простудой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Исследователи экспериментировали со слизистой оболочкой носа, которая была взята у добровольцев во время удаления полипов в носу. А для запуска иммунного ответа было использовано вещество, имитирующее вирусную инфекцию.

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Одни образцы подвергали плюсовой температуре, а другие минусовой. И, если в тепле иммунитет справлялся. с вирусами, то в холоде защита клеток снижалась.

Ранее ученые создали вакцину от разных штаммов гриппа.

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