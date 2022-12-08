Терапевт раскрыла признаки опасного кашля

Существует ряд характерных изменений во время кашля, при появлении которых стоит бить тревогу. Их перечислила в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Поводом для беспокойства является внезапное возвращение кашля с новой силой на этапе выздоровления, заявила эксперт. Изменение его характера, по словам специалиста, может говорить о присоединении осложнений и прогрессировании болезни.

Также врач отметила, что должна насторожить необычная мокрота, например, с резким зловонным запахом или желто-зеленым оттенком. Особенно тревожным сигналом терапевт считает появлении крови, так как она может свидетельствовать о туберкулезе или онкологии.

"Зачастую появление мокроты с кровью может не иметь никакого отношения только к заболеванию дыхательных путей. Это может быть связано и с нарушением свертывающей системы крови", – резюмировала доктор.

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