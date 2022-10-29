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45 минут назад

Терапевт назвала опасные причины постоянного кашля

Мира Маркина

Врач-терапевт Татьяна Демидова рассказала в беседе с "Газетой.ру" об опасных причинах непрекращающегося кашля.

Терапевт назвала опасные причины постоянного кашля
Фото: UnsplashUnsplash

По словам доктора Демидовой, зачастую пациенты упускают опасные заболевания, списывая частый кашель на вредные привычки или "остаточный" вариант после заболеваний. Однако у постоянного кашля могут быть неочевидные и опасные причины, которым стоит уделить должное внимание.

Доктор также отметила, что после коронавирусной инфекции кашель действительно может проходить дольше обычного, однако он все равно проходит. Так же, как и после простудных заболеваний.

Почему ночью возникает кашель и как его лечить

Даже больные хронической обструктивной болезнью легких переживают разные стадии, кашель при этом недуге периодами может становится слабее и реже или, напротив, обостряться. Но вот постоянный сухой кашель может свидетельствовать совсем об иных заболеваниях.

«Причиной такого кашля может быть и побочное действие медикаментов, например, ингибиторов АПФ, и "дебют" бронхиальной астмы, и хронический трахеобронхит, и синуситы с полипозами, при которых нарушена функция носового дыхания», — утверждает Демидова.

Также, по словам врача, постоянный сухой кашель может свидетельствовать о кардиологических или гастроэнтерологических проблемах, или быть аллергической реакцией.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасной причине утреннего кашля.

Болезни и лекарства,Татьяна Демидова,
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