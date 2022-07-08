Врач назвала утренний кашель признаком опасного заболевания

Иногда утренний кашель говорит об опасном заболевании легких. Об этом рассказала пульмонолог Елена Питиримова. Ее слова передает "Доктор Питер".

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Врач отметила, что иногда бронхи бывают сужены, дышать тяжело, поэтому человек начинает кашлять по утрам и сипеть. По ее словам, это признак обструкции бронхов — комплекса симптомов, которые сигнализируют сразу о нескольких болезненных состояний.

Проблема часто возникает при острых воспалительных заболеваниях: пневмонии и остром бронхите. Однако обструкция бронхов также может быть признаком бронхиальной астмы, хронического бронхита и даже опухоли в легких.

Нельзя оставлять без внимания одышку даже при незначительных нагрузках, хрипение и свисты, сухой кашель, чувство «раздутости» в груди, посинение кожи (акроцианоз), синдром барабанных палочек (пальцы утолщаются на концах).

«На первом месте среди причин обструкции бронхов стоят инфекционные процессы — вирусные или бактериальные, реже — грибковые. Воспалительный процесс в области слизистых приводит к отеку и утолщению слизистых, из-за чего просвет сужается. Дополнительно мышцы тоже могут сокращаться, что приводит к тому, что бронхиальный просвет резко сокращается, дышать тяжело», — объяснила она причину болезненного состояния.

Усугубить состояние может пыль в воздухе, химические соединения, гарь, курение и раздражающие вещества.

«Чтобы устранить обструкцию, нужно убрать раздражители и расслабить мышцы. Врач назначает целый ряд препаратов, которые решат проблему быстро и эффективно», — резюмировала Елена Питиримова.