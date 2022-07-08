Врач назвала утренний кашель признаком опасного заболевания

Иногда утренний кашель говорит об опасном заболевании легких. Об этом рассказала пульмонолог Елена Питиримова. Ее слова передает "Доктор Питер".
Врач отметила, что иногда бронхи бывают сужены, дышать тяжело, поэтому человек начинает кашлять по утрам и сипеть. По ее словам, это признак обструкции бронхов — комплекса симптомов, которые сигнализируют сразу о нескольких болезненных состояний.
Проблема часто возникает при острых воспалительных заболеваниях: пневмонии и остром бронхите. Однако обструкция бронхов также может быть признаком бронхиальной астмы, хронического бронхита и даже опухоли в легких.
Нельзя оставлять без внимания одышку даже при незначительных нагрузках, хрипение и свисты, сухой кашель, чувство «раздутости» в груди, посинение кожи (акроцианоз), синдром барабанных палочек (пальцы утолщаются на концах).
«На первом месте среди причин обструкции бронхов стоят инфекционные процессы — вирусные или бактериальные, реже — грибковые. Воспалительный процесс в области слизистых приводит к отеку и утолщению слизистых, из-за чего просвет сужается. Дополнительно мышцы тоже могут сокращаться, что приводит к тому, что бронхиальный просвет резко сокращается, дышать тяжело», — объяснила она причину болезненного состояния.
Усугубить состояние может пыль в воздухе, химические соединения, гарь, курение и раздражающие вещества.
«Чтобы устранить обструкцию, нужно убрать раздражители и расслабить мышцы. Врач назначает целый ряд препаратов, которые решат проблему быстро и эффективно», — резюмировала Елена Питиримова.
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