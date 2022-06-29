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47 минут назад

Медик раскрыла опасность горячего чая при боли в горле

Диана Товсепова

При боли в горле не стоит пить горячие напитки. Об этом рассказала оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева «Газете.Ru».

Медик раскрыла опасность горячего чая при боли в горле
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, горячий чай, сауна или горячая ванна только расширяют сосуды, что может быть опасным при развитии ангины или других инфекций.

«Когда мы пьем горячий чай, сосуды носоглотки активно на это реагируют и расширяются. Особенно остро реагируют воспаленные миндалины – и в них активизируется кровообращение, и вся инфекция немедленно попадает в кровь и распространяется по всему организму. Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», – отметила медик.

Врач советует вместо горячих напитков, выбирать теплые травяные отвары, чай и бульоны. А вот мороженное, как объяснила врач, навредит меньше, чем горячие напитки.

«Как ни парадоксально, холодное мороженое при ангине принесет меньше вреда, чем горячий чай. От холода сосуды сужаются и распространение инфекции замедляется. Хотя лучше все-таки от мороженого тоже отказаться, отдав предпочтение теплому витаминному морсу», – добавила оториноларинголог.

Ранее мы писали о том, можно ли мыться с высокой температурой.

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