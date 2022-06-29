Медик раскрыла опасность горячего чая при боли в горле

«Когда мы пьем горячий чай, сосуды носоглотки активно на это реагируют и расширяются. Особенно остро реагируют воспаленные миндалины – и в них активизируется кровообращение, и вся инфекция немедленно попадает в кровь и распространяется по всему организму. Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», – отметила медик.