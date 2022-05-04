Можно ли мыться с высокой температурой

Во время простуды, гриппа или любой другой болезни мы игнорируем некоторые гигиенические процедуры. Тело ломит, мышцы болят, кожа горит — тут совсем не до душа. Считается, что с температурой мыться в душе или ванной нельзя: тело неадекватно воспринимает температуру воды, а потому получить ожог или, наоборот, застудить себя еще сильней. Так можно во время болезни мыться или нельзя? «Рамблер» задал этот вопрос врачу.

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Кожа выделяет много пота, который содержит различные токсины. Во время болезни кожа рассматривается как орган выведения: все, что из нее выделяется, должно быть смыто.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Поэтому принимать душ во время болезни можно. Принятие душа — обычного, теплого, комфортной температуры — даже показано при болезни. А вот ванна во время болезни, конечно, противопоказана.

Запрещено принимать душ/ванну только тогда, когда есть держится очень высокая температура, выше 37,5-38°С.

Важно принимать душ не слишком холодный и не слишком горячий. Вода на уровне 24-23°С поможет смыть весь пот и вместе с ним убрать токсины.

Обтирание теплой водой мокрым полотенцем — это тоже необходимо. Такая процедура поможет освободить поры от пота и грязи, убрать токсины, которые находятся на коже. Это нужно обязательно делать.