Можно ли мыться с высокой температурой

Во время простуды, гриппа или любой другой болезни мы игнорируем некоторые гигиенические процедуры. Тело ломит, мышцы болят, кожа горит — тут совсем не до душа. Считается, что с температурой мыться в душе или ванной нельзя: тело неадекватно воспринимает температуру воды, а потому получить ожог или, наоборот, застудить себя еще сильней. Так можно во время болезни мыться или нельзя? «Рамблер» задал этот вопрос врачу.
Поэтому принимать душ во время болезни можно. Принятие душа — обычного, теплого, комфортной температуры — даже показано при болезни. А вот ванна во время болезни, конечно, противопоказана.
Запрещено принимать душ/ванну только тогда, когда есть держится очень высокая температура, выше 37,5-38°С.
Важно принимать душ не слишком холодный и не слишком горячий. Вода на уровне 24-23°С поможет смыть весь пот и вместе с ним убрать токсины.
Обтирание теплой водой мокрым полотенцем — это тоже необходимо. Такая процедура поможет освободить поры от пота и грязи, убрать токсины, которые находятся на коже. Это нужно обязательно делать.