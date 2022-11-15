Раскрыты неожиданные причины утреннего кашля

Терапевт Алексей Хухрев заявил, что утренний кашель может указывать на полипы в носу, синусит или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Подробностями он поделился в беседе с "Москвой 24".
Как отмечает медик, причиной утреннего кашля могут стать заболевания носа:
"Речь может идти о полипах в носу или о синусите, то есть воспалении придаточных пазух носа. Или о хроническом насморке. В таком случае слизь затекает в дыхательные пути и потом человек просыпается и отхаркивает".
Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс в пищевод содержимого желудка.