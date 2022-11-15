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3 часа назад

Терапевт Хухрев перечислил неожиданные причины утреннего кашля

Мария Иглина

Терапевт Алексей Хухрев заявил, что утренний кашель может указывать на полипы в носу, синусит или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Подробностями он поделился в беседе с "Москвой 24".

Раскрыты неожиданные причины утреннего кашля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отмечает медик, причиной утреннего кашля могут стать заболевания носа:

"Речь может идти о полипах в носу или о синусите, то есть воспалении придаточных пазух носа. Или о хроническом насморке. В таком случае слизь затекает в дыхательные пути и потом человек просыпается и отхаркивает".

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Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс в пищевод содержимого желудка.

Ранее терапевт предупредил об опасности болезни "столетней давности".

Новости,Алексей Хухрев,
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