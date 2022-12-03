Офтальмолог перечислил последствия мороза для глаз

Во многих российских регионах установилась настоящая зима – со снегом и морозами. Как изменение погоды влияет на здоровье глаз, офтальмолог Сергей Хомяков рассказал RT.

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Эксперт отметил, что мороз до -20 градусов Цельсия не навредит зрению, ведь естественное моргание не даст глазному яблоку замерзнуть. Поэтому такой вид обморожения редок.

И все-таки холод может повлиять на состояние органов зрения.

“Отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слезных канальцев, отечность слизистой носа в области устья носослезного канала”, — предупредил Хомяков.

Обморожение век, роговицы и конъюнктивы возможно при температуре в диапазоне от 50 до -60 градусов, сопровождаемой ветром и метелью. В таком случае сберечь глаза помогут защитные очки.