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38 минут назад

Врач Бронштейн рассказал, как можно заразиться гельминтами

Мира Маркина

Профессор кафедры инфекционных заболеваний и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, паразитолог Александр Бронштейн рассказал, как к человеку могут попасть гельминты.

Врач рассказал, как можно заразиться гельминтами
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, гельминтоз распространяется, к сожалению, все больше, и этот диагноз уже не считается какой-то редкостью. Бронштейн рассказал, что заразиться гельминтами можно даже через комариный укус.

Несмотря на то, что основными переносчиками этих паразитов являются кошки и собаки, комары также способны заразить человека, как утверждает профессор Бронштейн.

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Это объясняется тем, что комар, укусив, например, сначала собаку, подхватывает от нее это заболевание и переносит дальше следующей жертве, а ею с высокой долей вероятности может стать и человек.

Инкубационный период этого заболеваний может длится до двух лет. А избавиться от гельминтов (удалить их) возможно только после того, как они перестанут ползать под кожей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли заразиться несколькими видами гриппа одновременно.

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