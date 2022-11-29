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2 часа назад

Врач Горелов рассказал, можно ли заразиться несколькими видами гриппа одновременно

Мария Иглина

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может заразиться одновременно несколькими разными штаммами гриппа, а также в принципе разными возбудителями инфекций. Подробностями эксперт поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Можно ли заразиться несколькими видами гриппа одновременно
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметил медик, сейчас уже четверть инфекций можно назвать "смешанными":

"И это не только респираторные вирусы, но кишечные вирусы, когда одномоментно и норо- и ротавирусной инфекцией можно заразиться".

Врач объяснила, как распознать гиповитаминоз

По его словам, совершенно два разных возбудителя в организме человека могут как усиливать друг друга, так и ослаблять или "не заметить друг друга".

Ранее хирург заявил о смертельной опасности пожелтения кожи и белков глаз.

Новости,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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