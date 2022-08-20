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3 часа назад

Почему комары кусают одних людей и игнорируют других

Мира Маркина

Если вам всегда казалось, что к одним людям комары по-настоящему липнут, а других напрочь не замечают, – вы не ошиблись. Эти насекомые, способные изрядно подпортить отдых на природе, действительно бывают избирательны к своим жертвам.

Почему комары кусают одних людей и игнорируют других
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые установили, что комаров особенно привлекает источник тепла и углекислого газа. Вот почему среди всех людей они питают особую слабость к полным людям, детям, беременным, спортсменам и людям в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что эти категории людей с дыханием выделяют больше углекислого газа и, как следствие, их температура тела может быть выше.

Если говорить не о внутреннем, а о внешнем, то комаров чаще привлекает темная одежда, а не светлая. Такие вещи насекомые распознают лучше. Поэтому, если хотите сократить свои шансы на встречу с кровопийцами, отдавайте предпочтение наряду светлых тонов.

Стоит также помнить о том, что комаров привлекает индивидуальный аромат кожи жертвы. А от него избавиться куда сложнее, чем переодеться в другую одежду. На поверхности эпидермиса выделяется порядка 300 химических веществ и соединений. В разных вариациях они могут быть крайне притягательны для назойливых насекомых. Например, комарам особенно нравится аммиак и молочная кислота.

А вот что отпугивает комаров, так это высокое содержание витамина B в крови. Очевидно, что перед началом летнего сезона стоит проверить его количество в своем организме и при необходимости начать принимать.

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