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2 часа назад

Уролог Кузнецов: привычка долго терпеть опасна для почек

Мария Каткова

Сергей Кузнецов, врач-уролог, назвал привычки, которые могут быть опасны для почек. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Уролог рассказал о привычках, опасных для почек
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наиболее опасной для почек может быть привычка терпеть при позывах к мочеиспусканию. Это приводит рефлюксу — заболеванию, при котором моча возвращается из мочевого пузыря в мочеточники.

Опасными для почек могут быть некоторые продукты, содержащие фосфор. Высокая концентрация этого вещества в организме вредит органам. Больше всего фосфора содержится в бобовых, печени, рыбе, хлебе, шоколаде и орехах.

Из-за чего образуются камни в почках и как этого избежать

Другие вредные привычки, которые приводят к проблемам с почками, — употребление большого количества сахара, сидячий образ жизни и курение. Эксперт призвал не заниматься самолечением и при первых неприятных симптомах обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что названы ранние симптомы камней в почках.

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