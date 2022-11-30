Уролог рассказал о привычках, опасных для почек

Сергей Кузнецов, врач-уролог, назвал привычки, которые могут быть опасны для почек. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

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Наиболее опасной для почек может быть привычка терпеть при позывах к мочеиспусканию. Это приводит рефлюксу — заболеванию, при котором моча возвращается из мочевого пузыря в мочеточники.

Опасными для почек могут быть некоторые продукты, содержащие фосфор. Высокая концентрация этого вещества в организме вредит органам. Больше всего фосфора содержится в бобовых, печени, рыбе, хлебе, шоколаде и орехах.

Другие вредные привычки, которые приводят к проблемам с почками, — употребление большого количества сахара, сидячий образ жизни и курение. Эксперт призвал не заниматься самолечением и при первых неприятных симптомах обращаться к врачу.