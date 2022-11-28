Из-за чего образуются камни в почках и как этого избежать

С камнями в почках, к сожалению, сталкиваются все чаще, однако мало кто понимает, из-за чего это заболевание может возникнуть и как с ним справляться. "Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, почему образуются камни и как их лечить.

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Формирование камней в почках — это нарушение обменного процесса. Есть факторы внешние, а есть внутренние, которые приводят к формированию камней. Внешние — это, например, качество употребляемой воды, малоподвижный образ жизни и недостаточное потребление воды.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

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Внутренними факторами считаются генетическая предрасположенность к камнеобразованию, нарушение работы почек, нарушение обмена веществ, к которому относится проблема нарушения обмена пуриновых кислот, проблема ЖКТ, врожденные аномалии почек и мочекаменных путей.

Нужно понимать, что одного лекарства от мочекаменной болезни не существует. Дело в том, что есть пять видов камней, все они отличаются друг от друга и требуют определенного подбора терапии.

Симптоматика бывает очень разной. Люди, как правило, обращают внимание на проблему, когда возникают уже сильные боли в области почек и появляется кровь в моче. Но, как правило, это уже поздняя стадия. Для ранней диагностики необходимо делать УЗИ мочеполовой системы, чтобы осмотреть не только камни, расположенные в почках, но и мочеточники. Также сдаются анализ крови и анализ мочи.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог