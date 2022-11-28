Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Из-за чего образуются камни в почках и как этого избежать

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

С камнями в почках, к сожалению, сталкиваются все чаще, однако мало кто понимает, из-за чего это заболевание может возникнуть и как с ним справляться. "Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, почему образуются камни и как их лечить.

Из-за чего образуются камни в почках и как этого избежать
Фото: UnsplashUnsplash
Формирование камней в почках — это нарушение обменного процесса. Есть факторы внешние, а есть внутренние, которые приводят к формированию камней. Внешние — это, например, качество употребляемой воды, малоподвижный образ жизни и недостаточное потребление воды.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Видео дня

Внутренними факторами считаются генетическая предрасположенность к камнеобразованию, нарушение работы почек, нарушение обмена веществ, к которому относится проблема нарушения обмена пуриновых кислот, проблема ЖКТ, врожденные аномалии почек и мочекаменных путей.

Можно ли на самом деле застудить почки

Нужно понимать, что одного лекарства от мочекаменной болезни не существует. Дело в том, что есть пять видов камней, все они отличаются друг от друга и требуют определенного подбора терапии.

Симптоматика бывает очень разной. Люди, как правило, обращают внимание на проблему, когда возникают уже сильные боли в области почек и появляется кровь в моче. Но, как правило, это уже поздняя стадия. Для ранней диагностики необходимо делать УЗИ мочеполовой системы, чтобы осмотреть не только камни, расположенные в почках, но и мочеточники. Также сдаются анализ крови и анализ мочи.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Лечение может быть направлено на растворение камней с помощью лекарственных препаратов или на уменьшение болевого синдрома, если идет почечная колика. Если это не приносит должный результат, в таком случае уже используют хирургические методики.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители