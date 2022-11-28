Из-за чего образуются камни в почках и как этого избежать

С камнями в почках, к сожалению, сталкиваются все чаще, однако мало кто понимает, из-за чего это заболевание может возникнуть и как с ним справляться. "Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, почему образуются камни и как их лечить.
Внутренними факторами считаются генетическая предрасположенность к камнеобразованию, нарушение работы почек, нарушение обмена веществ, к которому относится проблема нарушения обмена пуриновых кислот, проблема ЖКТ, врожденные аномалии почек и мочекаменных путей.
Нужно понимать, что одного лекарства от мочекаменной болезни не существует. Дело в том, что есть пять видов камней, все они отличаются друг от друга и требуют определенного подбора терапии.
Лечение может быть направлено на растворение камней с помощью лекарственных препаратов или на уменьшение болевого синдрома, если идет почечная колика. Если это не приносит должный результат, в таком случае уже используют хирургические методики.