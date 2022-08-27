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1 час назад

Названы ранние симптомы камней в почках

Мария Каткова

Профессор и врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал ранние симптомы, которые могут указывать на формирование камней в почках. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Камни в почках образуются из-за неправильного образа жизни, который введут многие люди. Так, формированию камней в почках способствует малоподвижный образ жизни, вредная соленая еда и недостаточное количество воды.

О том, что в почках формируются камни, может говорить боль в пояснице, которая появляется после того, как человек выпьет много воды, а также из-з резких движений. Еще одним симптомом может быть резкая боль в мочеиспускательном канале. Человек может чувствовать жжение во время похода в туалет.

Тревожным симптомом может быть внезапное повышение температуры без признаков простуды, так как камни в почках вызывают воспаление. Насторожить должна резкая боль в пояснице с распространением вниз или отдающая в ногу, органы таза или живот.

Ранее сообщалось, что медики назвали кофе, который приводит к раку пищевода.

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